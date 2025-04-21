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İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı

Ramazan Bayramı sonrası ikinci el otomobil talebi artarken, 1 milyon TL altındaki araçlara ilgi yükseldi. Cardata'dan fırsat dönemi uyarısı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 07:20, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 07:45
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İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı

İkinci el otomobil piyasası Ramazan Bayramı sonrası hareketlendi. Özellikle 1 milyon TL'nin altındaki otomobillere olan talep hızla artarken sektörden dikkat çeken tavsiye geldi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Şu anda ikinci el için tam bir fırsat dönemi yaşanıyor" dedi.

Kullanılmış Araç Piyasasında Bekleme Psikolojisi

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, kullanılmış araç piyasası ile ilgili değerlendirmesinde bekleme psikolojisinin hakim olduğuna dikkat çekti. "İkinci elde fiyatlar dip seviyede. Alıcılar pazarlık odaklı, satıcılar ise daha esnek fiyatlama yapıyor." diye belirtti. 1-3 yaş arası ekonomik, düşük hacimli araçlara ilgi devam ederken, yatırım amaçlı alımlar ise durma noktasına geldi. Sadece gerçek ihtiyaç sahipleri kaldı. Kur ve enflasyon baskısı nedeniyle fiyatlar yükselebilir. Şu anda ikinci el için tam bir fırsat dönemi yaşanıyor" dedi.

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