İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 8 bin 979 bağımsız bölümün dönüşümüne 8.3 milyar liralık mali destek verildi. Bakanlık, sürecin şeffaf ve hızla yürütülmesi için vatandaşlara hem teknik hem finansal rehberlik hizmeti sunuyor.

İstanbul'da Depreme Karşı Direnç Artıyor

İstanbul'u depreme karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında dönüşüm talebinde bulunan binlerce yapının teknik analizleri ve başvuru süreçleri hızla tamamlanıyor.

Teknik ve Finansal Rehberlik

Bu kapsamda, şimdiye kadar toplam 925 yapının dönüştürülmesi için karar alındı. Bu yapılarda bulunan 8 bin 979 bağımsız bölümün yenilenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 8.3 milyar liralık destek sağlandı. Bakanlık, sürecin şeffaf ve hızlı yürütülmesi için vatandaşlara hem teknik hem finansal rehberlik sunmayı sürdürüyor.

Yeni Teşviklerle Daha Fazla Yapı

Yetkililer, İstanbul'da afet riski altındaki alanlarda yapı stokunun yenilenmesinin hayatiyetini vurgularken, "Yarısı Bizden" kampanyasının kentin farklı ilçelerinde yaygınlaştırılarak devam edeceğini belirtti. Bakanlık, önümüzdeki dönemde yeni destek paketleri ve teşviklerle daha fazla yapının dönüştürülmesini hedefliyor.

1.5 Milyon TL Destek

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. İlk yıl faizsiz verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye girerek inşaat sürecini üstleniyor. 700 bin TL'lik hibe bina maliyetinden düşürülüp kalan borç uygun ödeme şartları ile taksitlendiriliyor.