Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim markası New Balance'a, Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi bulunduğuna dair tüketicileri bilgilendirmediği gerekçesiyle 1 milyon 730 bin TL ceza verdi.

İncelemelerde Ortaya Çıkan Detaylar

Yapılan incelemelerde, markanın Türkiye'deki internet sitesinde satışa sunulan "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu modellerinin açıklamalarında, yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler yer aldığı, ancak ürünlerin yurt dışı satış sitelerinde "pigskin suede" (domuz derisi süet) ifadesinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Dini Hassasiyet Vurgusu

Kurul, tüketicilerin yanıltılmaması adına, dini hassasiyetlere aykırı olabilecek bileşenlerin açıkça belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, New Balance'a daha önce benzer bir durumdan dolayı uyarı yapıldığı ve idari yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.Bu gerekçeyle, NBI Giyim A.Ş.'ye verilen cezanın yanı sıra yanıltıcı reklamların da durdurulmasına karar verildi.

Adidas'a Benzer Ceza

Geçtiğimiz aylarda, Adidas da benzer bir durumda ceza almıştı. Türkiye'de satışa sunulan 'Samba OG' modelinde de domuz derisi kullanıldığı belirlenmiş ve ürün açıklamalarında bu bileşenden bahsedilmediği için ceza uygulanmıştı.