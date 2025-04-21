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Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı

Küresel ekonomik ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Doların değer kaybı da bu yükselişi destekleyen faktörlerden biri oldu.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 08:23, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 08:25
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Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı

Altın fiyatları, küresel ekonomik endişelerin ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Doların zayıflaması da yükselişi destekledi. Ons altın, 3 bin 384 dolarla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın ise 4 bin 159 lira ile rekor kırdı.

Altın Fiyatlarındaki Artış

Spot altının ons fiyatı, Asya piyasalarında yüzde 1,7 artışla 3 bin 383,87 dolara yükseldi. Seans içerisinde 3 bin 384 dolarla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2 primle 3 bin 396,10 dolara çıktı.

Gram Altın Ne Kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da rekor kırdı. Gram altın yeni haftaya yüzde 2'ye yakın yükselişle 4 bin 159 liraya çıkarak rekor kırdı. Gram altın şu sıralar 4 bin 150 lira seviyesinde işlem görüyor.

Zayıf Dolar ve Artan Talep

Dolar endeksinin üç yılın en düşük seviyesine inmesi, altının diğer para birimlerine göre daha cazip hale gelmesini sağladı. Bu da fiyatlardaki yükselişe katkı sundu.

Jeopolitik Riskler ve Piyasalar

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, "ABD'nin ticaret politikaları ve stagflasyon endişeleri jeopolitik riskleri artırıyor. Aynı zamanda merkez bankalarının güçlü alım iştahı, altın fiyatları için önemli bir destek" açıklamasını yaptı.

Powell Krizi: Fed Başkanı İçin Görevden Alma İddiası

Trump, geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ekibiyle birlikte Powell'ı görevden almanın mümkün olup olmadığını araştırdığı bildiriliyor.

Rusya-Ukrayna Ateşkesi İhlal Edildi

Paskalya nedeniyle ilan edilen tek günlük ateşkes, tarafların birbirini binlerce ihlalle suçlamasıyla bozuldu. Kremlin, ateşkesin uzatılmasına yönelik herhangi bir emir verilmediğini açıkladı.

Yatırımcıların Güvenli Limanı: Altın

Bu gelişmeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Uzmanlar, altının kısa vadede aşırı alım bölgesine girdiğini belirtse de sıradaki hedefin 3.500 dolar seviyesi olabileceğini ifade ediyor.

Diğer Metallerde Durum Ne?

  • Gümüş: Spot fiyat yüzde 0,3 artışla 32,66 dolar
  • Platin: Yüzde 0,3 artışla 969,68 dolar
  • Paladyum: Yüzde 0,3 düşüşle 959,43 dolar


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