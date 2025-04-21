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İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı davada 58 sanık yer alıyor. Bebek ölümleri ve haksız kazanç suçlamalarıyla dava devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 09:18, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 09:20
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İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

İddianamede Yer Alan Detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 47 sanığa ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken, 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak ve SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu açıklandı. Çetenin, hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak sahtecilik yaptığı ve SGK'ya fatura ettiği belirtildi. Ayrıca bazı hasta yakınlarından fazladan ücret alarak maddi çıkar elde ettikleri de aktarıldı.

Sağlık Çalışanlarının Rolü

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin çoğunun sağlık çalışanı olduğu ve kazanılan kardan bu çalışanların da pay aldığı belirtildi. 112 sevk sistemi bertaraf edildiği için bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevk edilmediği, bunun yerine örgüt adına karlı görülen hastanelere yatış yapıldığı açıklandı. İddianamede, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi kazanç elde edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Örgüt Faaliyetleri ve Bebek Ölümleri

Bebeklerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yatırılmasının kimi bebeklerde enfeksiyon kapma gibi rahatsızlıklara, kimi bebeklerde ise ölüme sebep olduğu iddia edildi. Şüphelilerin usulsüz şekilde ilaçları hastaneden çıkartarak sattıkları ve Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı şekilde işletme devri yapıldığı da belirtildi. Yenidoğan Suç Örgütü'nün az sayıda doktorla çok sayıda hastaneye hizmet vermeye çalışması nedeniyle sağlık hizmetinin doğrudan hemşire ve hatta hemşire yardımcıları ile verildiği açıklandı.

Soruşturma Bulguları

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, şüphelilerin "kötü hasta değerleri, iyi hasta değerleri" gibi şablon hasta değerlerinin yer aldığı ve çoğu zaman hastaların kan gazı, kan değerleri, enfeksiyon olup olmadığı gibi konularda gerçekte bir tetkik veya tahlil yapmadan kendi gözlemlerine göre bebeği iyi veya kötü olarak kategorize ettikleri iddia edildi. Bu nedenle hangi bebeğe hangi tedavinin uygulanacağı yönünde tereddütler yaşandığı belirtildi.

Sanıkların Cezalandırılması

İddianame kapsamında sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in çeşitli suçlardan toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir için de benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi. Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

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