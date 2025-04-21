ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde yurt içinde ve küreselde yaşanan gelişmelerin orta vadeli programa etkisini değerlendirdi. Ana çerçeve ve yaklaşımın değişmediğini söyledi. ABD'nin gümrük vergilerinin Türkiye'ye etkisine yönelik "Gelişmeleri sıkı takip edeceğiz, hızlı aksiyon alacağız. Birçok ülkeye göre avantajlıyız" dedi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Giresun'da gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından ekonomi basınının karşısına geçti, gündeme ilişkin sorulara ayrıntılı cevap verdi."Arkasında güçlü bir siyasi irade olan programımız var. Toplumumuzun bütün kesimleriyle istişare edilmiş bir program var. Programımızı her yıl olduğu gibi eylül ayında gözden geçireceğiz ama ana çerçeve ve yaklaşımımızda bir değişiklik söz konusu değil. Temel önceliğimiz olan enflasyonu düşürme, dengeli bir büyüme içinde istihdam ve üretimi artırma, kalıcı sosyal refah üretme yaklaşımımız sürecek."

Dinamik Yönetim ve ABD Gümrük Vergileri

"Böyle dönemler, otomatik pilota bağlanarak yönetebileceğimiz dönemler değil. Dinamik bir yönetim sergileyeceğiz. Diğer birçok ülkeye göre nispi olarak daha avantajlı bir konumdayız. İç pazarımız büyük; bu da gelen etkileri sınırlayıcı bir yapı teşkil ediyor."

Yapısal Reformlar ve Gelecek Planları

Cevdet Yılmaz'a sorulan bir diğer soru ise yapısal reformlar kapsamında ele alınan projeler oldu. Gıda arzını artırıcı, enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı çalışmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, demir yollarını üretim alanları ve limanlarla bağlayan projeleri öncelediklerini söyledi."Katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."