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Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci toplantı 24 Nisan'da yapılacak. Bakan Işıkhan sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 09:44, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 09:45
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Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci toplantı tarihini açıkladı. Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken" dedi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Görüşmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz" dedi.

Ekonomi Yönetimi ve Toplantılar

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.

İlk Toplantı ve Süreç

İlk toplantı 16 Nisan'da yapıldı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti.Işıkhan, görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."

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