Eskişehir'de Yanlış Ameliyat Krizi: Sağlık Bakanlığı Müdahale Etti

Eskişehir'de hastanede evrakları karıştığı iddia edilen şahsın babası, kendisini Sağlık Bakanlığı'ndan aradıklarını söyleyerek yetkililere teşekkür etti.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Yaşanan Karışıklık İddiası

Geçtiğimiz haftalarda 24 yaşındaki Murat Çataldaş, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, daha önce 2 kez operasyon geçirdiği bağırsak fıtığı tedavisi için gittiğini fakat safra kesesi ameliyatına alınmak istendiğini ve babasının müdahalesi ile yanlışlıktan dönüldüğünü iddia etmişti. Konu basına yansımış ve Sağlık Bakanlığı durumu incelemişti.

Baba Şaban Çataldaş'ın Teşekkür Mesajı

Baba Şaban Çataldaş, gerekli merciler ve Sağlık Bakanlığı'nın kendisini arayarak durum hakkında bilgi verdiğini söyledi. Konuyla alakalı Şaban Çataldaş, "Aradılar, hastaneden aradılar, müdür de aradı, çocuğun doktoru da aradı, ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ederim. Her yerden aradılar. Böyle bir durum varmış diye. Üzerine düştüler aradılar. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.