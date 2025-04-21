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Süleyman Soylu'dan 'Namussuzlara Duyurulur" başlıklı açıklama

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu şahsına yönelik KKTC merkezli iddialar için açıklamalarda bulundu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 10:04, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 10:08
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Süleyman Soylu'dan 'Namussuzlara Duyurulur

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu KKTC'deki bir gazeteci tarafından 1 yıl önce gündeme getirilen ancak bugünlerde Türkiye'deki bazı gazetecilerin yeniden gündeme getirdiği iddialar için açıklamalarda bulunsu. Soylu, "ağıza dahi alınmayacak" dedikoduları yayanların şerefsiz olduğunu söyledi.

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları

Namussuzlara Duyurulur:

Bu ülkede, devletine ve milletine şerefle hizmet etmiş; görev süresi boyunca terörle, uyuşturucuyla, sanal kumarla ve Amerika'dan İngiltere'ye kadar uzanan her türlü suç şebekesiyle hiçbir şeyden korkmadan mücadele etmiş birine yönelik, iftira ve karalama amacıyla sistematik olarak yayılan, "ağıza dahi alınmayacak" düzeydeki adice dedikodular, bu mücadeleyi hazmedemeyenlerin intikam çabasıdır. Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir.

Bizi kendinizle karıştırmayın.

Onursuz, hırsız, ahlaksız, katil suç şebekelerine karşı cesaret gösteremezsek.

Vay adamlığımıza, vay kalıbımıza!

Yıllardır her fırsatta sistematik biçimde iftira atan ve karalama yapanlara, bugünkü yolsuzluğu örtme çabası içinde hedef saptırmaya çalışanlara sesleniyorum:

Kuzey Kıbrıs'ta işlenen bir cinayeti, devletimiz tüm kurumlarıyla, KKTC makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde çok kısa sürede aydınlatmış ve adli makamlara intikal ettirmiştir. Bu cinayetin, başka bir ülkeye kaçan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve iadesi beklenen bir numaralı şüphelisinin bir yıl önce ortaya attığı hayal ürünü iftiraları sürekli tekrar edenlere biz "operasyon çocuğu" dedik, haklı çıktık.

Her türlü dış istihbaratın oyuncağı haline gelen bu kişilerin, konu ne olursa olsun, ellerinde belge, bilgi ve kanıt varsa ortaya koymamaları namertliktir.

Peşine düştüğümüz suçluların, devletimizin ve bu devlet için görev yapanların itibarlarını zedelemelerine asla izin vermeyiz. Bu yalan ve iftiraları yayanlar, hukuk önünde en ağır biçimde hesap vereceklerdir.

Çürümüşlüğünüzü, yolsuzluğunuzu iftira çamurlarıyla üzerimize sıçratamazsınız.

Son söz:

Namusumuzu yolda bulmadık.
Hayatımın sonuna kadar bu namussuzların peşinde olacağımı herkes bilsin.

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