Trabzon'da 15 Araçlık Zincirleme Kaza: 8 Yaralı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 10:19, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 11:23
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi'ndeki güzergahta, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.