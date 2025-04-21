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Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet

Türkiye, elektrikli araç üretimi ve şarj altyapısı ile otomotiv sektöründe dönüşüm hedeflerine odaklanıyor. 2023'te 1 milyon 450 bin araç üretildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 10:27, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 10:27
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Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin hem mevcut hem de yeni yatırımcılar nezdinde **yeni nesil araç** üretiminde cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Ekonomi yönetiminin DOKAP Eylem Planı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarının ardından değerlendirmelerde bulunan Kacır, 2024-2028 döneminde dört kalkınma bölgesine yönelik toplam 1 trilyon 800 milyar TL'lik yatırım öngörüldüğünü açıkladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye yönelik **yeni nesil araç yatırımlarının** süreceğini belirtti. Çinli iki marka Samsun ve Manisa'da toplam 350 bin araç kapasiteli tesis kuracak.Bu yıl sadece 345 milyar TL'lik kamu yatırımının bu kapsamda gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Kacır, DOKAP özelinde mavi ekonomi için 13,5 milyar TL, tarımsal üretim için 40 milyon TL ve turizm sektörü için 30 milyar TL'nin üzerinde kaynak ayrıldığını belirtti. Bölgenin en önemli turizm projelerinden biri olan Yeşil Yol projesinde ise 2.854 kilometrelik güzergahın 1.510 kilometresinin tamamlandığını, 2028'e kadar projenin bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Elektrikli Araç Üretiminde 1 Milyon Adet Hedefi

Türkiye'nin otomotiv sektöründe dönüşüm vizyonuna ilişkin de bilgi veren Kacır, 2023 yılında ülkede 1 milyon 450 bin aracın üretildiğini belirtti. **"22 yıl önce bu rakam sadece 300 bindi"** diyen Kacır, sektörde faaliyet gösteren 13 üreticiden 8'inin küresel marka olduğunu ve toplam ihracatın 37 milyar dolara ulaştığını söyledi.Elektrikli araç üretimi ve şarj altyapısının yaygınlaşmasına ilişkin olarak Kacır, Türkiye genelinde 30 bine yakın kamuya açık şarj istasyonu bulunduğunu, bunların 12 bine yakınının hızlı şarj istasyonu olduğunu belirtti. 81 ilde altyapının desteklenmesi için yeni teşvik programlarının uygulamaya alındığını da duyurdu.

Çinli İki Markadan 350 Bin Araçlık Kapasite

Kacır, son 12 ayda Türkiye'ye iki Çinli otomotiv devinin yatırım kararını duyurduklarını hatırlatarak, Samsun ve Manisa'da kurulacak tesislerle birlikte yıllık toplam 350 bin adet yeni nesil araç üretim kapasitesinin kazanılacağını ifade etti.2024 içinde mevcut markalardan da yeni yatırım duyuruları beklediklerini belirten Kacır, Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmaları ve Gümrük Birliği üyeliği sayesinde ihracatta önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayarak, **"Türkiye'ye yönelik yatırımlarda güzel haberler vermeye devam edeceğiz"** dedi.

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