Memurlar, Kurumlarının Şirketlerinde Müdür Olarak Görev Alabilirler mi?

657 sayılı Kanunun "ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28'inci maddesi aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

"Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler."

Sayıştay Temyiz Kurulunun kararında (T: 17.03.2015, Tutanak No:40154, Dosya No:35870); memurların ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacağı, memurun belediyeye ait bir ticaret şirketi olan X A.Ş.'de görev alabilmesinin mümkün olamayacağı, memurların görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler, kapsam dışı bırakılmakla birlikte, memurların hükümde belirtilen istisnaya dayanarak yürüttükleri temsil görevleri asıl işlerinin yanında yürütülen bir görev olduğu, dolayısıyla memurun X A.Ş.'de görevlendirilmesi ve genel müdür olarak mesaisinin tamamını anılan şirkette geçirmesi nedeniyle söz konusu istisna kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Bu açıklamalar muvacehesinde; memurların kurumlarının şirketlerinde icrai görev niteliğinde yönetici/müdür konumunda görev alabilmesi mümkün görülmemektedir.

Başka bir ifade ile, yönetim ve temsil organı limited şirketlerde müdürlük, anonim şirketlerde yönetim kurulu olup, memurların sadece bu görevleri üslenebilecekleri anlaşılmak beraber, idari veya genel müdür veya başka bir sıfatla görevlendirilemez, bu şirketlerde sürekli veya geçici olarak çalıştırılamaz ve dolayısıyla mesaisinin tamamını şirkete hasredemez. Aksi takdirde yukarıda öngörülen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına aykırı davranılmış olur. Bu durumda ise ilgililerin idari, hukuki ve mali sorumluluğu gündeme gelebilir.



