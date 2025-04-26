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Evlenen Memur Mazeret İznini Ne Zamana Kadar Kullanabilir?

657 sayılı Kanun, Görüş ve Yargı Kararı birlikte değerlendirildiğinde evlilik izni, nikah tarihi ve/veya düğün tarihi itibariyle kullanılmalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 14:00, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 11:03
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Evlenen Memur Mazeret İznini Ne Zamana Kadar Kullanabilir?

657 sayılı Kanunun "mazeret izni" başlıklı 104/B maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."

Maddeye göre, 7 gün evlenme izninin ne zamana kadar kullanılacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşünde (T: 18.05.2011, S: 9645); 657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesinin (B) fıkrasındaki sebeplere dayalı olarak verilen mazeret izinlerinden, evlilik sebebine dayalı olarak verilen mazeret izninin, resmi nikahın gerçekleştiği tarihten, ancak nikah ve düğünün farklı tarihlerde yapılması durumunda, memurun tercihi de göz önünde bulundurularak resmi nikah yahut düğün tarihinden itibaren başlamak suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüş yazısında (T:29.12.2023, S: E-53773008-622.02-8368830); evlilik sebebine dayalı olarak verilen mazeret izninin, resmi nikahın gerçekleştiği tarihten, ancak nikah ve düğünün farklı tarihlerde yapılması durumunda, memurun tercihi de göz önünde bulundurularak resmi nikah yahut düğün tarihinden itibaren başlamak suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

Sonuç olarak; evlilik bir başka ad ile düğün izni memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde memurun talebi doğrultusunda 7 gün olarak kullandırılır. İzin kullanılmasında idarenin takdir yetkisinden söz edilemez, bu sürenin kural olarak resmi nikah tarihi itibariyle başlayabileceği gibi düğün töreni tarihi itibariyle de başlaması mümkündür. Kullanım memurun tercihine bağlı olup, evlilik cüzdanı veya düğün davetiyesi ile kanıtlanır, memurun birden fazla evlenmesi halinde bu izin tekrar kullandırılabilir.


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