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Memurlar Mesai Saatlerinde Anne Çocuk Eğitim Vakfında Görev Alabilirler mi?

657 sayılı Kanun ve ilgili kurumların görüşleri birlikte değerlendirildiğinde, memurların mesai saatleri dışında anne çocuk eğitim vakfında görev alabilmesi mümkündür.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 14:00, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 11:00
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Memurlar Mesai Saatlerinde Anne Çocuk Eğitim Vakfında Görev Alabilirler mi?

657 sayılı Kanunun "ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28'inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler."

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşünde (T: 08.01.2013, S: 19348); Anayasa ve 5523 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde derneklere ve vakıflara üye olabilecekleri gibi yönetim kurullarında görev alabilecekleri, üyesi oldukları bu derneklerin seminer, konferans, panel, kurs gibi faaliyetlerine de eğitici, panelist ve benzeri şekilde katılabilecekleri, bu faaliyetleri ücret karşılığı yürütemeyecekleri, kişinin faaliyet sebebiyle oluşan masraflarının derneklerce karşılanabileceği mütalaa edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuya özel görüşünde (T: 14.03.2025, S: 12005813); AÇEV Anne Destek Programı Eğitici Eğitimi programına ancak mesai saatleri dışında katılabileceği ancak bu katıldığı programlar için herhangi bir ücret almasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmiştir.

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