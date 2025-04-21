İstanbul Boğazı'nda 106 Kaçak Yapı Tespit Edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda **izinsiz yapılaşma** tespit etti ancak tüm uyarı ve kararlara rağmen, aykırılıkları kaldırma yetkisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü tepkisiz kaldı.

İzinsiz Yapılaşmaların Tespiti ve İhbarlar

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne çok sayıda ihbar ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu ihbarlar üzerine hızlıca harekete geçerek uzman ekiplerini sahaya gönderdi.

Koruma Kurulu Toplantıları ve Alınan Kararlar

Uzmanlarca yapılan tespitlerin ardından, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı. Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki **kaçak müdahale** için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

Belediye'nin Yetersiz Tepkisi

Kurul kararlarının uygulanması için yasal olarak sorumlu olan belediye, yapılan tüm uyarılara rağmen harekete geçmedi. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı. Geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde hiçbir somut adım atılmadı.

Bakanlığın Sıkı Denetimleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boğaz'ın siluetini bozan **izinsiz yapılaşmalara** karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, sorumluluğunu yerine getirmeyen yerel yönetimlerin bu duyarsız tutumu nedeniyle koruma süreçleri sekteye uğruyor. Bakanlık, kamu yararını önceleyerek Boğaz'daki tarihi ve kültürel mirası korumak için süreci kararlılıkla yürütmeye devam edecek.