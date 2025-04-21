Ücretlerine Yüzde 100 Zam Yapan Üniversiteye Şok!

Vakıf üniversitelerinin fahiş kayıt yenileme zamlarına karşı açılan davalardan birinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, zam oranının enflasyonla sınırlı olması gerektiğine hükmetti. Karar, yüzlerce benzer dava için emsal niteliği taşıyor.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin Kararı

Vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme ücretlerine enflasyonun çok üzerinde zam yapmalarına karşı açılan davalardan birinde, öğrenciler lehine emsal bir karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Hukuk Dairesi, yüzde 100'ü aşan kayıt yenileme zammını iptal eden yerel mahkeme kararını onayladı. Mahkeme, üniversitenin yaptığı istinaf başvurusunu reddederek, zam oranının en fazla yüzde 67,20 olan TÜFE oranıyla sınırlandırılması gerektiğine hükmetti.

Davanın Başlangıcı ve Mahkeme Kararı

Dava, İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine karşı bir öğrencinin açtığı kayıt yenileme zammı iptali başvurusuyla başladı. Bakırköy 5'inci Tüketici Mahkemesi, yüzde 100'ü aşan zam oranını fahiş buldu ve zam oranını TÜFE ile sınırlandırdı.

Avukat Murat Bostan'ın Değerlendirmesi

Kararı değerlendiren öğrencinin avukatı Murat Bostan, "İki yıldır yüzlerce öğrenci adına farklı vakıf üniversitelerine karşı benzer davalar açıyoruz. Bu karar, tüketiciyi yani öğrencileri koruyan çok önemli bir gelişme. Ancak henüz kesinleşmiş değil, son sözü Yargıtay söyleyecek" dedi.

Yüzde 67,20'den Fazlası Haksız Şart

Avukat Bostan, kararın sadece tüketici kanununa değil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Anayasa'ya da dayandırıldığını belirtti. "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, üniversitenin uyguladığı bu fahiş zamların eğitim hakkını kısıtladığını, bu nedenle 'haksız şart' olarak değerlendirilebileceğini vurguladı. Üniversiteler, TÜFE 12 aylık ortalamasını aşan zam yapamaz" dedi.Vakıf üniversiteleri ise, Yargıtay kararını beklediklerini belirterek, kayıt ücretlerinde yüksek zam uygulamalarına devam ediyor.