DEM Parti Heyeti İmralı'da: Öcalan'la Dördüncü Görüşme

Van Milletvekili Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gidiyor.

Adaya son olarak silah bırakma çağrısının yapıldığı 27 Şubat'ta giden heyet, Öcalan'la dördüncü kez görüşecek.DEM Parti'den yapılan açıklamada İmralı heyetinin, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere adaya gittiği belirtildi.Partinin açıklamasında, Öcalan'la görüşecek heyette Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol'un bulunduğu ifade edildi.

Daha önceki İmralı ziyaretlerine DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katılmıştı. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve tedavisi halen süren Önder bu kez heyette yer almadı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'teki çağrısının ardından DEM Partili vekiller Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ilk olarak 28 Aralık 2024'te İmralı'yı ziyaret etmiş, Öcalan'la ikinci görüşmeyse 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.Son olarak 27 Şubat'ta üçüncü kez İmralı'ya giden heyet, ada dönüşünde bir basın toplantısı düzenleyerek Öcalan'ın mesajını okumuştu.

Öcalan mesajında PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.Önder ve Buldan, 10 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme yapmıştı.