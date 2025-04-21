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Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz

Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sonrası sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Kalp durumu iyiye giderken, nörolojik durum belirsizliğini koruyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 12:41, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 15:11
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden bir açıklama yapıldı. Doktorlar, kalp açısından sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtirken, nörolojik durumun belirsizliğini koruduğunu ve hayati riskin devam ettiğini ifade ettiler.TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi 6 gündür yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Hastanın Güncel Sağlık Durumu

Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Sırrı Bey'e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı. Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğundaki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'nin Açıklamaları

Şuuru hala kapalı. Dokularda enfeksiyon ve kanayan cerrahi alan yok. Hastamızın tansiyonu iyi. Nörolojik durumuna gelince hastamızın şuuru hala kapalı. Beyin kan akımı iyi durumda. Hastamızı son derece riskli buluyoruz. Hep birlikte bekleyelim. Hastanın ihtiyacına bağlı hocalarımızla birlikte karar vereceğiz.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş'ın Değerlendirmesi

Gidişat kalp açısından iyiye gideyor. İç organların durumu iyi. Önümüzde çok uzun bir yol var. Kalp açısından iyiye doğru gittiğini söyleyebilirim. Her şeyi ince ince düşünerek tedaviyi götürüyoruz. Gidişat kalp açısından iyiye gidiyor. Beyinde bir kan akımı gördük, nörolojik durumu belirsiz. İlk planda görüntüleme yapmayı istiyoruz. Tekrar ameliyat durumu yok. Herhangi bir yeni bir yırtık ve kanama söz konusu değil. Size bir süre vermemiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz, onun için size ancak günlük açıklamalar yapabiliriz.

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