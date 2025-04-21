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Türkiye, TÜRKSAT 6A ile Uydu Üretiminde Dünya Liginde

TÜRKSAT 6A, Türkiye'yi uydu üreticileri arasında ilk 11'e soktu. Haberleşme ve yayıncılıkta %100 emniyet sağlıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 12:43, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 16:02
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Türkiye, TÜRKSAT 6A ile Uydu Üretiminde Dünya Liginde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye, TÜRKSAT 6A ile 11 tane uydu üreticisinden bir tanesi oldu bu. Öncelikle bize haberleşme, sivil ve askeri haberleşme noktasında yüzde 100 bir emniyet sağlamış olacak ve aynı şekilde televizyon yayıncılığı konusunda da daha yüksek bir kaliteyle yayınlarımıza devam etmiş olacağız" dedi.

TÜRKSAT 6A Uydusu ile Türkiye'nin Yeri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusuna ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin TÜRKSAT 6A uydusu ile birlikte 11 uydu üreticisinden biri olduğunu belirterek, "Öncelikle bize haberleşme, sivil ve askeri haberleşme noktasında yüzde 100 bir emniyet sağlamış olacak ve aynı şekilde televizyon yayıncılığı konusunda da daha yüksek bir kaliteyle inşallah yayınlarınıza, yayınlarımıza devam etmiş olacağız. Bu ne demektir? Oralara erişme demektir. Oralara hizmet satma demektir. Ticaretimizi geliştirme demektir, diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Uyduların Üretim Süreci

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti;

  • TÜRKSAT 3A uydumuzun 2006 yılında üretilmeye başlamasıyla biz ihale şartnamemize, Türk mühendislerin eğitilmesi ve üretim sürecine katılma şartını koymuştuk.
  • Ondan sonraki bütün uydularımıza da, 5 tane uydumuza da aynı bu şartı devam ettirdik.
  • 2014 yılında bizim TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları TÜRKSAT'ımızla beraber bir araya geldiler ve 2014 yılında bu işin nikahını kıydılar tabiri caizse, imzaları attık.
  • Proje geliştirme süreçleri devam etti.
  • 2018 yılında da bu işin fiili olarak üretime başladı.

TUSAŞ Tesisleri ve Uzay Sistemleri Test Merkezi

TUSAŞ tesislerinde Kahramankazan'daki kurduğumuz Ulusal Uzay Sistemleri Test ve Entegrasyon Merkezini orada üretime başlandı. 2024 yılında da üretimi tamamlandı ve Temmuz ayı içerisinde SpaceX'in Cape Canaveral fırlatma üssünden gönderdik ve yörüngesine yerleştirdik. 17 Şubat'ta ilk test yayınını yaptık. Şimdi resmi hizmete alma töreni ve tam kapasite kullanma ile ilgili bugünden inşallah son adımımızı atmış olacağız. Buradaki görev süresi teorik olarak biz 15 yılı hesaplarız. Mesela TÜRKSAT 1B 12 yıl, TÜRKSAT 1C 14 yıl, TÜRKSAT 2A 15 yıl hizmet ederek ömürlerini tamamlamışlar. TÜRKSAT 3A ise 17. yılını tamamladı, devam ediyor. Muhtemelen 20. yıla gelecek.

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