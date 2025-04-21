Güvenilir Yardımlaşmanın Adresi Bereket Derneği ile İyiliğe Ortak Olun

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Yıllardır sürdürdüğü hizmetleriyle adından söz ettiren dernek, yeryüzünün dört bir yanında yoksulluk ve susuzlukla mücadele eden toplumlara umut olmayı sürdürmektedir. Zekat bağışı, kurban bağışı ve su kuyusu projeleri gibi çalışmalarla sosyal adaleti ve yardımlaşmayı güçlendiren Bereket Derneği, bağış yapmak isteyen herkes için gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek bir adrestir.

Zekat Bağışı ile Paylaşmanın Huzurunu Yaşayın

İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan zekat, malın bereketlenmesine vesile olurken toplumsal dayanışmayı da artırır. Maddi imkanı olan her Müslümanın sorumluluğunda olan zekat ibadeti, ihtiyaç sahiplerinin yarasına merhem olduğu gibi veren kişiye de manevi bir huzur kazandırır.

Bereket Derneği, zekat ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için bağışçılara rehberlik eder. Zekat miktarını hesaplamayı kolaylaştıran zekat hesaplama aracı ile altın, nakit ya da diğer maddi varlıkların nisap miktarını geçen kısmı üzerinden %2,5 oranında bağışta bulunmak mümkündür. Dernek tarafından toplanan zekat bağışı başta yetimler, yoksul öğrenciler ve ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere belirlenen hak sahiplerine ulaştırılır. Her bağış Allah'ın rızasını kazanma vesilesi olur, topluma da umut taşır.

Akika Kurban Bağışı ile Şükrünüzü Anlamlı Kılın

Yeni bir evladın dünyaya gelişi, inanan bir kalp için tarifsiz bir şükür vesilesidir. İslam geleneğinde bu şükrün bir nişanesi olarak yerine getirilen akika kurbanı, çocuk için yapılan ilk ibadetlerden biridir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) sünneti gereği erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir koyun kesilmesi tavsiye edilmiştir.

Kurban Bayramı'nda kurban bağışı için tercih edebileceğiniz Bereket Derneği, aynı zamanda bağışçılar adına akika kurbanı ibadetini de yerine getirerek kurban etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Kesim işlemleri İslami kurallara uygun şekilde gerçekleştirilir ve bağış sahiplerine video ile bilgi verilerek sürecin şeffaflığı korunur. Bu şekilde hem dini sorumluluklar yerine getirilir hem de mazlumların sofralarına sıcak bir yemek ikram edilir. Bireysel bir şükür olan kurban bağışı, aynı zamanda toplumun en kırılgan kesimlerine uzanan bir iyilik eli haline gelir.

Su Kuyusu Bağışı ile Hayata Can Katın

Temiz içme suyuna ulaşmanın hala büyük bir lüks olduğu bölgeler ne yazık ki günümüzde varlığını sürdürmektedir. Afrika'nın bazı bölgelerinde yaşayan binlerce insan; susuzluk nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden, tarımdan ve eğitimden mahrum kalmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan insanlar için su kuyusu bağışı, yardımdan fazlası adeta bir yaşam armağanıdır.

Bereket Derneği, bu ihtiyaçlara kayıtsız kalmayarak kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretir. Su kuyusu projeleri, bölgenin zemin yapısı ve ihtiyaç yoğunluğuna göre özenle planlanır. Açılan kuyular insanların içme suyu ihtiyacını karşılar. Tarım, hayvancılık ve hijyen gibi hayati alanlara da katkı sağlar. Özellikle kadın ve çocukların su taşıma yükünden kurtulması, onların sosyal ve eğitsel yaşama daha aktif katılmasını sağlar. Yani Bereket Derneği aracılığı ile yaptığınız her bağış, bir köyün kaderini değiştirir ve nesiller boyu sürecek bir iyiliğin kapısını aralar.

Bereket Derneği, tüm projelerinde bağışçıların güvenini öncelik olarak görür. Yapılan her bağış, raporlarla ve görsel belgelerle kayıt altına alınarak bağışçılara ulaştırılır. Sergilenen şeffaflık, derneğin yıllar içinde edindiği güvenilirlik ile birleşerek yardımseverler için iç huzuru sağlayan koşullar altında bağışlarını gerçekleştirme imkanı sunar.

Siz de zekat bağışı yaparak toplumun dezavantajlı bireylerine destek olabilir, kurban bağışı ile sofralara bereket taşıyabilirsiniz. Dilerseniz su kuyusu bağışı yaparak bir topluluğun hayatını kökten değiştirebilir, kalıcı bir iyilik zincirine



