Aileler arasında feci kavga kamerada: 2'si çocuk, 5 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Hani ilçesi kırsal Abacılar Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı kavgada R.K. (43) C.K. (19), F.K. (18), K.K. (17) ve E.K. (17) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kavga ise cep telefonuyla kaydedildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.