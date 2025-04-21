Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 14:25, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;
Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.
Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum.Papa Francis Hayatını Kaybetti