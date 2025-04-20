HMB Yıldızların Sesi Korosu'ndan Kulakların Pasını Silen Konser

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) bünyesinde faaliyet gösteren Yıldızların Sesi Korosu, 14 Nisan 2025 tarihinde sanatseverlere unutulmaz konser sundu. İki bölümden oluşan bu özel konserin şefliğini ise TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Alper Diler üstlendi.

İki Bölümlük Müzik Ziyafeti

Konserin ilk bölümünde dinleyicilere fantezi ve halk müziğinden karışık eserler sunulurken;

Konserin ikinci bölümde usta sanatçı Selami Şahin'in unutulmaz parçaları seslendirildi. Koronun güçlü performansı, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Katılım Yoğundu

Konsere katılanlar arasında; HMB Kültür ve İletişim Şube Müdürü Gülsema Aydemir, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Gülden Sarıkahya, TRT Ankara Radyosu Kemençe Sanatçısı Sercan Halili, bestekarlar Osman Babuşçu ve Yener Topaloğlu, TRT Yurttan Sesler Korosu Şefi Ömer Hayri Uzun ve çok sayıda sanatsever yer aldı.

Seslendirilen Eserler

Konserde seslendirilen eserler arasında Türk müziğinin sevilen parçaları olan Safalar Getirdiniz, Firuze, Gönül Sayfam, Geceler Yarim Oldu, Sensiz Olmuyor, Şikayetim Var, Özledim ve Türkiye'm gibi eserler yer aldı. Koro, bu seçkin repertuarla dinleyenlere adeta bir müzik şöleni yaşattı.

Sanatseverler konserin sonunda Yıldızların Sesi Korosu'nu ayakta alkışladı ve HMB personelinden oluşan bu özel topluluğun Türk müziğine kattığı değeri takdirle karşıladı.

Konserin sonunda,Hazine ve Maliye Bakanlığı Kültür ve İletişim Şube Müdürü Gülsema AYDEMİR Şef Alper Diler'e plaket verdi. Koro Başkanı Yasemin Özsoy'a çiçeğini TRT Yurttan Sesler Korosu Şefi Ömer Hayri Uzun verdi.