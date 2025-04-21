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Türksat 6A: Türkiye'nin Uzaydaki Yeni Gücü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ülkenin uzaydaki izini daha da güçlendireceğini belirterek, "Haberleşme uydularımızın yedinci serilerinin hazırlık çalışmalarına da başladık. Yedinci nesil uydularımızla hem yerli ve milli kaynaklarımızı kullanacağız hem de uluslararası işbirliklerinden azami yararlanacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 15:53, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 15:53
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Türksat 6A: Türkiye'nin Uzaydaki Yeni Gücü

Türksat 6A Hizmete Alma Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1994'te başlayan uydu serüveninin, Türksat 1B, 1C, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B ile güçlenerek devam ettiğini söyledi. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipmanla üretilen Türksat 6A'yı hizmete alarak, Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdıklarını ifade eden Uraloğlu, "Türksat 6A, sadece bir uydu değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla şekillenen, ülkemizin mühendisliğinin, emeğinin ve vizyonunun uzaya kazınmış bir mührüdür." diye konuştu.

Uydunun Uzay Yolculuğu ve Başarıları

Uraloğlu, bu tarihi başarının temellerinin 2014'te proje finansörleri olan Bakanlığa bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi, TÜBİTAK ve TÜRKSAT arasında imzalanan anlaşmayla atıldığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da ASELSAN tarafından geliştirilen görev yüküyle projeye paydaş olarak destek verdi." 2015'te açılan Kahramankazan'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimiz (USET) uydunun tasarım, entegrasyon ve test süreçlerinin ana üssü oldu. TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH gibi milli kurumlarımızla uydu yönetim birimi, tepki tekeri, güneş algılayıcıları, antenler ve güç kontrol birimleri gibi kritik bileşenleri yerli imkanlarla üreterek bu projeyi bir şahesere dönüştürdük.

İlk Testler ve İletişim Gücü

Uraloğlu, uydunun asıl uzay yolculuğunun 9 Temmuz 2024'te SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya başarıyla fırlatılmasıyla başladığını, 20 Temmuz 2024'te geçici yörüngesine yerleştiğini, 23 Ekim 2024'te burada yapılan testleri başarıyla tamamladığını ve 28 Aralık 2024'te nihai görev yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesine ulaştığını anlattı. "İlk test 17 Şubat'ta gerçekleştirildi" Uydunun, 17 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk test yayınıyla haberleşme kabiliyetlerini kanıtlandığını bildiren Uraloğlu, bu başarının, Türkiye'nin uzayda kesintisiz iletişim sağlama gücünün en net göstergesi olduğunu söyledi.

Küresel İletişim Ağı ve Stratejik Kazanımlar

Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin, iletişimde yeni bir çağın kapısını sonuna kadar araladığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin küresel iletişim ağı yeniden şekilleniyor. Mevcut aktif 5 uydumuzla 3,5 milyarlık nüfusa hizmet sunuyorduk. Türksat 6A ile Hindistan'ın önemli bir bölümü, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi yeni coğrafyalara ulaşarak, hizmet verdiğimiz nüfusu 5 milyarın üzerine yükselttik. Bu, dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına erişen Türkiye demektir." Türksat 6A, en az 15 yıl boyunca TV yayıncılığı, acil durum haberleşmesi ve kesintisiz iletişim hizmetleriyle milletimizin hizmetinde olacak. Mevcut uydularımızı yedekleyerek hizmet kalitemizi güçlendirecek, ek kapasiteyle Türksat'ın sunduğu imkanları artıracak. Türksat 6A, afet ve kriz anlarında iletişim sürekliliğini sağlayarak milli güvenliğimizin temel taşlarından biri olacak, Türkiye'nin gücüne güç katan savunma sanayimize de hizmet edecek.

Uydu Üretim Merkezi Olma Yolunda Türkiye

Uraloğlu, Türksat 6A'nın, aynı zamanda teknoloji transferi, yerli üretim ekosistemi, insan kaynağı yetiştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi kazanımlarıyla Türkiye'nin uzay sanayisine yön verecek bir dönüm noktası olduğunu belirterek, böylece, yerli ekipman üretiminde uluslararası arenada rekabet edebilecek seviyeye ulaşıldığını bildirdi. Projenin, onlarca genç mühendisin yetişmesini sağladığını, uydu ve uzay teknolojilerinde insan kaynağı kapasitesini artırdığını anlatan Uraloğlu, "Bir haberleşme uydusunun yaklaşık 250 milyon dolar değeri olduğu düşünüldüğünde, Türksat 6A'nın ekonomik ve stratejik kazanımları da ülkemizin ekonomik gücüne güç katacaktır. Dışa bağımlılığı azaltarak milli güvenliğimizi perçinleyen bu proje, Türkiye'yi bölgesinde uydu üretim merkezine de dönüştürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Fırlatma Sürecinin Yönetimi

Uraloğlu, uydunun fırlatma sürecinin TÜRKSAT tarafından doğrudan yönetildiğini aktararak, bunun, Türkiye'nin uzay projelerinde bağımsız yönetim kabiliyetinin ve küresel liderlik gücünün bir göstergesi olduğunu bildirdi. Türksat 6A'nın, haberleşme uydusu olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'nin uzaydaki izini daha da güçlendirecek, gökyüzünde milletimizin gururunu sonsuza dek taşıyacaktır. İnşallah, haberleşme uydularımızın yedinci serilerinin hazırlık çalışmalarına da başladık. Yedinci nesil uydularımızla hem yerli ve milli kaynaklarımızı kullanacağız hem de uluslararası işbirliklerinden azami yararlanacağız." Türkiye Yüzyılı'nda, daha nice eserlere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinizde imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum.

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