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Üniversiteli tavukların yumurtaları daha hesaplı

Uludağ Üniversitesi'nin fakültelerinde üretilen yumurtalar piyasa fiyatının altında satışa sunuluyor. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin satış mağazalarında yumurta fiyatları 200 liradan satılıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 16:12, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 16:14
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Üniversiteli tavukların yumurtaları daha hesaplı

Bursa'da market ve şarküterilerde 30'lu kolisinin fiyatı 300 lirayı geçen tavuk yumurtaları, Uludağ Üniversitesi'nin Ziraat ve Veteriner fakültelerinin satış mağazalarında 200 liradan satılıyor. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ne göre, şubatta 4,10 lira olan yumurta fiyatları martta yüzde 10,48 artarak 4,53 liraya çıktı.

Yumurta Fiyatlarındaki Yükseliş

Yumurtada geçen yılın mart ayına göre artış yüzde 66 olurken, haziran ayına göre yükseliş yüzde 136'ya ulaştı. Yumurtada üretici fiyatları hazirandan bu yana aralıksız yükseliyor. Tüketiciye ise daha yüksek fiyatlara ulaşan yumurtada çiftlik/kümes yumurtalarının 30'lu kolisi 250 liranın, gezen tavuk yumurtalarının kolisi ise 300 liranın üzerine çıktı.

Uludağ Üniversitesi Satış Mağazaları

En ucuz protein kaynağının bile pahalı olduğu bu dönemde, Uludağ Üniversitesi'nin Ziraat ve Veteriner fakültelerinin satış mağazalarında 30'lu yumurtaların kolisi 200 liradan satılıyor. Ziraat Fakültesi'nin yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu kümeste, özel yemlerle beslenen kanatlılardan elde edilen ve lezzetiyle beğeni toplayan yumurtaların 30'lu kolisi satış mağazalarında 200 liradan satılıyor.Mağazada kekikli tarhana, üzüm suyu, domates suyu gibi öğrencilerin öğrenirken ürettiği ürünler de piyasanın çok altında fiyata alıcı buluyor. Veteriner Fakültesi'nin gezen tavuklarından üretilen yumurtaların da 30'lu kolisi 200 liradan satılıyor. Fakültenin mağazasında süt ürünleri de bulunuyor. Fakültelerin akademisyenlerine göre çiftlik ile gezen tavuk yumurtaları arasında bir fark bulunmuyor.

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