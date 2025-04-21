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EGM: Sosyal Medyada Yayılan 'Kötü Muamele' İddiaları Asılsız

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, sosyal medyada E.Ü.'nün gözaltı işlemleri sırasında kötü muameleye uğradığına dair iddialarının gerçek dışı, asılsız ve teşkilatı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibaret olduğu belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 17:02, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 17:06
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EGM: Sosyal Medyada Yayılan 'Kötü Muamele' İddiaları Asılsız

EMG'den yapılan yazılı açıklamada, "X platformu üzerinden '@erennuner' kullanıcı isimli E.Ü.'nün gözaltı işlemleri sırasında kötü muameleye uğradığına dair 20 Nisan 2025 tarihinde ileri sürdüğü iddialar, gerçek dışı, asılsız ve teşkilatımızı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibarettir." denildi. Adı geçen şahsın 24 Mart 2025 tarihinde 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme ve Yayma suçu' kapsamında gözaltına alındığı, yapılan işlemlerin ardından 25 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 9 Nisan 2025 tarihinde serbest bırakıldığı görülmüştür. Gözaltı süresince alınan 3 adet doktor raporunun tetkikinde, darp ve cebir izine rastlanmadığı ayrıca avukat eşliğinde alınan ifadesinde de darp, cebir ya da kötü muamele konularından bahsetmediği ve şikayetçi olmadığı tespit edilmiştir. Nitekim serbest bırakıldığı 9 Nisan 2025 tarihinden iddialarda bulunduğu 20 Nisan 2025 tarihine kadar herhangi bir adli makama/kolluk birimine şiddet ya da kötü muamele gördüğüne dair başvurusunun olmadığı da anlaşılmıştır.

Adli Makamlara Suç Duyurusunda Bulunulacaktır

Açıklamanın devamında, "Öte yandan gözaltına alınan şahısların aranması 'Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği' ile 'Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği'ne göre yapılmakta olup teşkilatımız, tüm bu iş ve işlemleri, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir." ifadelerine yer verildi. Adı geçen kişi ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. (DHA)

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