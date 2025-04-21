Köylerinde petrol çıkan öğrencilerin meslek hayalleri değişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından, Akçay ile Kayaboyun köyleri arasında yer alan, şehit Astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adları ve hatıralarının yaşatıldığı sahadaki 97 kuyuda günlük 80 bin varil petrol üretimi yapılıyor.

"Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi" olarak nitelendirilen Gabar'ın petrol üretim üssü haline dönüşmesi, civar iki köydeki öğrencilerin mesleki hedeflerine de yön verdi.

Kayaboyun İlkokulu/Ortaokulunun Müdürü Hacire Karakuş, AA muhabirine, öğrencilere iki yıl önce "Gelecekte hangi mesleği yapmak istersin?" diye sorduklarında doktor, hemşire ve polis gibi yanıtlar aldıklarını, bugün ise bu mesleklere petrol keşfinin etkisiyle mühendisliğin de eklendiğini söyledi.

Karakuş, "Öğrenciler, köyde çıkan petrolü ve sahada görevli personeli görüyorlar. Çocukların babaları, ağabeyleri bu sahalarda çalışıyor. Onlar da doğal olarak bundan etkileniyorlar. Köyde artık iş imkanları artmaya başladı. Buradaki petrol, çocukların hayallerindeki mesleklere de yön verdi. Artık çoğu mühendis olmak istiyor. Daha önce mühendisliğin ne olduğunu bilmeyen öğrencilerimiz vardı. 'Mühendis ne iş yapar?' diye sorarlardı. Şimdi ise kimya, inşaat ve petrol mühendisi olmak istiyorlar. Öğrencilerimizin ileride güzel bir meslek sahibi olması bizleri gururlandıracaktır." diye konuştu.

"Hayalim doktor olmaktı ama şimdi petrol mühendisi olmak istiyorum"

Kayaboyun Ortaokulu öğrencilerinden Elanur Tutuş, köydeki ağabeylerinin daha önce çalışmak için farklı illere gittiklerini, petrol keşfinin ardından ise artık yaşadıkları bölgede iş bulduklarını söyledi.

Tutuş, "Köyde çıkan petrol bize katkı sağlıyor, iş imkanları çoğaldı. Önceden hayalim doktor olmaktı ama şimdi petrol mühendisi olmak istiyorum." dedi.

Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu öğrencilerinden Leyla Meşe de petrol keşfiyle meslek hedefinin değiştiğini, artık mühendis olmak istediğini belirtti.

Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural da köylerindeki öğrencilerin petrol keşfiyle ilgili çalışmalardan çok etkilendiklerini söyledi.

Köylerindeki petrol keşfiyle gurur duyduklarını dile getiren Vural, "Öğrenciler, buradaki çalışanları, mühendisleri görünce mühendisliği de hedeflemeye başladı. Petrol keşfi sayesinde artık köy halkı memleketinde iş imkanına sahip oldu. Çocuklar da onları örnek alıyorlar. İnşallah artık batı illerine hiçbir gencimiz çalışmak için gitmeyecek. Daha önce batıya giden gençlerimiz varken şimdi oradan gençler buraya gelmeye başladı." diye konuştu.