Sokak hayvanları derneğine 'para aklama' davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin, hayvanseverler tarafından gönderilen paraların dernek amaçları dışında kullanıldığı ve bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve mal varlığı edinimlerine konu edildiği iddiasıyla dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 16 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Soruşturması

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu toplam 16 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda bazı nakit ve transfer hareketlerinin Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliğinin faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı kaydedildi. İddianamede, dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlere tabi tutulmak suretiyle tekrar Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Buket Özgünlü'nün banka hesapları ile Özgünlü'nün aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı beyan edildi. Ayrıca, bazı şüphelilerin, 'bağış' adı altında toplanan paralar ile haksız mal edindiği ifade edildi.

Paralar Tüzel Kişilik Kasasına Konulmadı

Soruşturma kapsamında elde edildiği ve aklandığı iddiasıyla suç gelirlerinin miktarının fazlalığı nedeniyle Sayıştay denetçileri ile dernek denetçisinden oluşan bilirkişi heyeti de bir rapor hazırladı. Bu raporda da Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliği yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı olmaksızın hukuka aykırı olarak 'huzur hakkı' tesis edildiği, Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliğinin kasasına konulmak üzere Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliği hesabından çekilen paraların tüzel kişilik kasasına konulmadığı kaydedildi. Raporda paraların, isimleri zikredilen şüphelilerin banka hesaplarına yatırıldığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliğinin belirtilen eylemlerle zarara uğratıldığı, muhteviyatı köpek maması olan belli adet faturaların sahte olduğu, gerçek bir mal teslimi karşılığında düzenlenmediği beyan edildi.Raporda öncül suçların işlenmesi suretiyle elde edilen haksız menfaatlerin şüphelilerin banka hesaplarına gönderildiği, raporda ismi zikredilen mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte fatura düzenlendiği ve mama şirketine, mama alınmış izlenimiyle para ödendiği tespitleri yapıldı.

12 Yıl 3'er Aya Kadar Hapis İstemi

İddianamede şüpheliler Buket Özgünlü ile Aleyna E., Aleyna Nur S., Aynur T., Birkan S., Cemal Ö., Demet K., Ertan I., Evren K., Fatma Ö., Rüya B., Tuğba T., Tuğçe S., Tuna B., Tahsin M. ve Yosma B.'nin 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 3 yıldan 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. (DHA) FOTOĞRAFLI