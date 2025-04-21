Babasını darbeden rapçi 'Sansar Salvo'ya dava

Babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 15 Nisan'da sevk edildiği mahkemece 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan tutuklanan Sansar Salvo lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın soruşturması tamamlandı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekin Can Arslan'ın çıkan tartışmada babasını darbettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşması ve babası Gazi Arslan'ın darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı. Ayrıca sanığın babasının göğüs bölgesine vurarak darbettiği anlatıldı.

Suçunu Kabul Etti

Sanık Arslan soruşturma aşamasında alınan savunmasında ise suçunu ikrar ettiği ve mağdur babanın adli tıp raporunda, yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilecek ölçüde olduğu belirtildi.

Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Ekin Can Arslan hakkında, 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk celse 7 Mayıs Çarşamba günü görülecek. (DHA)