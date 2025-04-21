CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Savcılıkta İfade Verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ifadelerine başvuruldu. Soruşturmada 'Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şüpheli olarak ifadeye çağırıldı. Çelik, Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.

Çelik'in İfadesi ve Basın Açıklaması

Özgür Çelik, ifadesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Çelik, "Ben bugün sabah saat 04.00'te İstanbul'dan kalktım ve Ankara'ya geldim. Bu saate kadar Ankara'da vakit geçirdim ve az önce ifademi verdim. Sabah saat 04.00'te İstanbul'dan kalkıp Ankara Adliyesi'ne ifade vermeme sebep olan iddia şu: Bir vatandaş, bir önceki kurultayımıza yönelik bir iddia ortaya atıyor." dedi.

CHP'nin İktidar Yürüyüşü ve Soruşturma

'CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAYA ÇALIŞIYOR' CHP'nin 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduğunu söyleyen Çelik, "CHP, Türkiye genelinde 412 belediye kazanmıştır ve Cumhuriyet Halk Partisi emin adımlarla iktidara yürümektedir. Bu soruşturmanın amacı, Türkiye'nin birinci partisinin itibarını zedelemek, Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyu nezdinde algısını aşağıya düşürmek ve Türkiye'nin birinci partisinin iktidar yürüyüşünü engellemektir." dedi.

Savcılık İfadesi

Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çelik, ifadesinde, "Ben 8 Ekim 2023'ten beri CHP İstanbul İl Başkanıyım." dedi. Çelik, dosya kapsamında adının geçtiği iddialara cevap verdi ve bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.