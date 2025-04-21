MHP, Bahçeli'nin yürüyüş esnasındaki görüntülerini paylaştı
Milliyetçi Hareket Partisi tarafından, genel başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı sırada çekilen videosu paylaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 20:26, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 20:54
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var." notuyla yer aldı.
Video, Ali Aksoy'un seslendirdiği "Altaylardan Tuna'ya" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.