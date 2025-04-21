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Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım Diplomasisi Atölyesi'nde yaptığı konuşmada, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek gıda, giyim ve konut sektörlerinin insanlık var oldukça süreceğini belirtti. Bolat, gıda güvenliğinin sadece ekonomik değil insani bir mesele olduğunu vurgulayarak, "En temel ihtiyaçlarımızı karşılayan bu sektörlerde üretimi sürdürmek ve sürdürülebilirliği sağlamak devlet politikamızın merkezinde yer alıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 20:38, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 20:39
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Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gelecek hafta yapılacak 4. Tarım Orman Şurası kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen "Tarım Diplomasisi Atölyesi"ne katıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi" başlıklı özel oturumda soruları yanıtlayan Bolat, konuşmasına Orman Şurası'nın hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı.

Gıda ve Tarım Sektörünün Stratejik Önemi

Dünyada hiç ölmeyecek çok önemli üç sektör bulunduğunu, bunların en önemlilerinden birinin gıda olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti: "Yemeden, içmeden yaşayamayız. Su içmeden 3 gün, yemek yemeden 26 gün maksimum ancak yaşayabiliriz. Demek ki en stratejik, en öncelikli sektörlerden birisi tarım ve gıda. İkincisi tekstil giyim, giyinmeden yaşayamayız, 8 milyar insan var herkes giyinecek. Üçüncüsü ise barınma, konut."

Arz Güvenliği ve Ticaret Bakanlığı'nın Rolü

Bakan Bolat, bu kadar önemli sektörler arasında yer alan gıda için olayın üretim boyutunun da önemine dikkati çekerek, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ve çiftçilerle birlikte canla başla çalıştıklarını anlattı. İç ticaretteki dengeler ile ihracat ve ithalat dengelerini hep istişare ettiklerini, ona göre kararlar aldıklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın Amaçları

Ticaret Bakanlığı olarak tarım diplomasisinde amaçlarının iç ticaretle ilgili tüketici için makul fiyatlar ve satın alma gücünü korumak olduğuna dikkat çeken Bakan Bolat, üretici için ise üretimi devam ettirerek, gelirini artırıp üretimde kalmasını sağlamak olduğunu ve bu kapsamda sürdürülebilirlik noktasında devrede olduklarını söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye'nin Tarım Politikaları

Bakan Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dünya Ticaret Örgütü diye uluslararası bir teşkilat var, 166 üye ülke imza atmışlar, kurallarını belirlemişler. Özellikle sanayi sektöründe kurallar belirlenmiştir. Tarımda 1995'te bir anlaşma yapılmıştır. Buna göre özellikle tarımda aşırı ve ihracat sübvansiyonları yoluyla piyasa bozucu eylemler yasaklanmıştır."

Türkiye'nin Tarımsal Başarıları

Bolat, Türkiye'nin çok önemli bir tarım ülkesi olduğuna dikkati çekerek şu bilgileri verdi: "Biz tarımsal üretimimizi 30 milyar dolardan 75 milyar dolara yükselttik. 2002'de 3,4 milyar dolar olan ihracatı 32,5 milyar dolara yükselttik. Ve halkımızın da ihtiyacı olan tüketim ürünlerini, gerek arz yönünden gerek fiyatlar gerekse üreticiyle tüketiciyi buluşturma yönünden, bulmalarını mümkün kıldık."

Zirai Don ve Gıda Güvenliği

Bakan Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile sık sık görüştüklerini dile getirerek, "Ticaret bakanıyım ama ilgileniyorum. Niye? Tarımsal üretimin durumu, güvenlik, tabi bu tüketime yansıyacak. Bunlar her gün kulağımızda her saat çalan ziller ve bu konudaki takibimiz çok önemli." dedi.

2023-2024 Tarımsal Ürünler İhracatı

Ömer Bolat, 2023-2024 tarımsal ürünler ihracatının iyi geçtiğini, 2023'te 31 milyar dolar tarım ve işlenmiş gıda ürünleri ihracatı olduğunu bildirdi. İthalata bakıldığında 2023'te tarım ve gıda ürünlerinde 23,5 milyar dolar ithalat bulunduğunu anımsatan Bolat, 2024'te 2,1 milyar dolar azalışla 21,4 milyar dolara düştüğü bilgisini paylaştı.

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