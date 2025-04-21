15 yaşındaki kız çocuğu hastane tuvaletinde düşük yaptı
Karaman'da karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuk, tuvalette düşük yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 21:38, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 23:38
Olay, dün akşam Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.N. (15), karın ağrısı şikayetiyle annesiyle
birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Muayene sırasında
karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi. M.N.,
bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına
alındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletin
çöpünde 5 aylık cenin buldu. M.N.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla
ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.