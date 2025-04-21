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Bakan Memişoğlu paylaştı: Ebelik Mesleğinde Yeni Dönem Başladı

'Ebeler Haftası' ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Memişoğlu, ebelik mesleğinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve ebeler için yeni unvanların düzenlenmesi hakkında bilgi verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 23:50, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 23:50
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Bakan Memişoğlu paylaştı: Ebelik Mesleğinde Yeni Dönem Başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Ebeler Haftası' dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Memişoğlu, "Adanmışlık gerektiren çok kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ebelerimiz. Bu hafta sizin haftanız. Sağlık sistemimizin vazgeçilmezleri, nice mucizenin ilk şahitlerisiniz." dedi.

Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Yürütülen Çalışmalar ve Ebelik Yönetmeliği

Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 3 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ebelik Yönetmeliği ile;

  • Tarihte ilk defa ebelik mesleğinin uluslararası kabul gören standartlarda bir mevzuatı resmiyet kazandı. İlk kez sorumlu ebe, uzman ebe, yetki belgesine sahip ebe ve rehber ebe ünvanları düzenlendi.

Gebe Okulları ve Doğuma Yönelik Hizmetler

13 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gebe Okulları ile Doğuma Yönelik Hizmetlerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile;

  • Normal doğuma yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla ebe görevlendirilmesi sağlandı.

Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası

29 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik ile;

  • Ebelerin sağlık meslek hizmet biriminde sağlıklı kişilere; koruyucu, geliştirici, eğitim ve danışmanlık alanlarında doğrudan sağlık hizmeti sunabilmelerinin önü açıldı.

Göreve geldiğimiz günden bugüne ebelik mesleğini çok daha iyi yerlere taşıma gayretindeyiz. Varlığınız, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde umut kaynağımız olmaya devam edecek. İyi ki varsınız.

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