MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek

Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi ile öğrenciler dijital etik, dijital mahremiyet konularında desteklenecek ve onlara dijital çağda sağlıklı bir kimlik gelişimi için gerekli beceriler kazandırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yeni Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dijital çağın öğrenciler üzerindeki etkilerini anlamak ve öğrencilerin dijital dünyada kendilerini nasıl tanımladıklarına ışık tutarak, gençlerin dijital ortamda daha sağlıklı, bilinçli ve sorumlu bir şekilde var olmalarını sağlamak maksadıyla yeni bir proje başlattı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün bünyesinde uygulamaya konulan Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi ile dijital kimliklerini inşa ederken öğrencilerin psikolojik, sosyal ve etik konularda desteklenmelerine katkı sağlanacak.

Projenin Hedefleri ve Eğitim Konuları

Proje çerçevesinde dijital dünyada sıkça karşılaşılan dijital etik, dijital mahremiyet, zaman yönetimi, bilgi aşırılığı, dijital muaşeret ve siber güvenlik gibi konularda öğrencilere eğitimler verilecek. Ayrıca, duygu ve değerleri temel alan projede; nezaket, adalet, sorumluluk, saygı, diğerkamlık (başkasına yararlı olma), empati ve mahremiyet değerlerine odaklanılacak. Proje ile öğrencilerin dijital platformlarda kendilerini ifade ederken aynı zamanda dijital güvenliklerini de gözetmeleri sağlanacak. Dijital çağda sağlıklı bir kimlik gelişimi için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılacak.

Toplumla Güvenli ve Değer Temelli İlişkiler

Bu doğrultuda öğrenciler, dijital dünyada yalnızca bireysel kimliklerini değil, aynı zamanda toplumla olan ilişkilerini de güvenli ve değer temelli bir biçimde yapılandırabilecek. Söz konusu manevi değerler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan Erdem-Değer-Eylem (EDE) çerçevesine uyumlu şekilde işlenecek. Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Platformu oluşturulacak. Bütün bu faaliyetlerin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayacak güçlü bir eğitim altyapısının oluşturulmasına katkı sunacağı öngörülüyor.