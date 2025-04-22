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Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda

Ticaret Bakanlığı, temsilci açmayan e-ticaret platformlarına erişim engeli uygulayacak, bu da halk sağlığını koruma çabalarını destekleyecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 07:32, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 07:39
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Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda

Çinli Temu, Türkiye'de temsilci açma şartını yerine getiremedi. Bu durum halk sağlığını ilgilendiren ürünlerin denetiminde muhatap bulunmasını zorlaştırıyor. Tüketiciye muhatap sunmayan TEMU ve diğer platformların satış yapması engellenecek.

Yurt Dışından Türkiye'ye Satış Yapan Platformlar

Yurt dışından Türkiye'ye satış yapan satıcılar ve e-Ticaret platformlarından temsilci bulundurma mecburiyetini yerine getirmeyenler takipte. Ticaret Bakanlığı, en fazla e-İthalat'ın yapıldığı platform olan Çinli Temu başta olmak üzere birçok platformun temsilcilik açmadığını bildirdi. Bu durumun, kanserojen ürün dahil kritik konularda halk sağlığına ilişkin denetimleri zorlaştırdığını açıklayan Bakanlık, temsilcilik açmayan firmalara erişim engeli için kolları sıvadı. Ticaret Bakanlığı'nın 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetem ve Denetim Yönetmeliği' 1 Nisan 2025'te yürürlüğe girmişti. Yönetmelikle, e-İthalat yoluyla ülkeye giren ürünlerin sağlık açısından kontrolünün yapılması ile tüketici haklarının korunması amaçlanıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin söz konusu platformlara bilgilendirme yapmasına rağmen, Temu ve benzeri şirketler temsilcilik açma yolunda bir girişimde bulunmadı, Türkiye'nin uyarılarını dikkate almadı. Bu nedenle 1 Nisan sonrasında temsilcilik atamayanların tespitine yönelik çalışma yürütülürken, yönetmeliğe uymayanlara erişim engeli uygulanacağı açıklandı.

200 Bin Beyanname Alarmı

Yönetmeliğe göre yurt dışından sipariş verilen her eşya için satıcının belge düzenlemesi gerekiyor ancak bu kurala uyulmadığı gözleniyor. Bunun yanında Türkiye'ye 2024 yılında 21 milyon civarı e-Ticaret gönderisi farklı ülkelerden ulaştı ve beyana konu edildi. Bir pakette farklı göndericilere ait gönderiler de işleme alındı. Ancak beyan zorunluluğu olan günlük ortalama 200 bin civarındaki beyannamenin tek tek kırmızı hat kriterinde kontrolü gerektiği, bunun ise dünyanın hiçbir yerinde uygulanabilir bir seviyede olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) başvuru yaparak erişim engeli isteyecek. İlgili kurumların dahil olacağı süreçte karara 7 günlük itiraz zamanı bulunacak.

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