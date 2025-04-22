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Ali Koç'a İstifa Çağrısı: Fenerbahçe'de Kriz Derinleşiyor

Fenerbahçe'de başarısız sonuçlar sonrası Başkan Ali Koç'a istifa çağrıları artıyor. Taraftar ve camianın tepkisi büyüyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 07:41, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 07:42
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Ali Koç'a İstifa Çağrısı: Fenerbahçe'de Kriz Derinleşiyor

Başkanlığı boyunca sadece 1 Türkiye Kupası kazanan Ali Koç, G.Saray'ın 4. şampiyonluğuna şahitlik etmeye hazırlanırken camianın ağır isimleri istifa çağrısında bulundu.Avrupa ve kupadan elenen Fenerbahçe, tek umudu olan ligde de liderin 5 puan gerisine düşünce sabır taşı çatladı.

İsyan Bayrağı Açıldı

Tam 10 sezondur hasret kaldığı şampiyonluğa bir kere daha el sallamaya başlayan sarı lacivertliler, Başkan Ali Koç ve yönetiminin istifasını istiyor. Kayseri beraberliği sonrası Saracoğlu tribünleri, "Ali Koç istifa" ve "Aziz Yıldırım" tezahüratlarıyla inlerken, sosyal medyada da Ali Koç ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere yönetime tepki çığ gibi büyüdü. Camianın muhalif isimleri Ali Koç'u hedef alıp istifaya davet ederken, Koç'a yakın olan Sadettin Saran da isyan bayrağını açtı.

Bu Tablo Açıklanamaz

Aziz Yıldırım'ın ekibinden Mahmut Uslu, "Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" çıkışıyla isyanın liderlerinden biri oldu. Uslu, "İnsanlar yeter artık diyorlar. Şampiyonluk önemli değil, kulübü bitirdiler!" derken "Alternatif bulunur. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık" çıkışında bulundu. Aziz Yıldırım'ın prensi olarak anılan Murat Salar da "Bu tablo, yalnızca sahadaki başarısızlıkla açıklanamaz" vurgusu yaparken, Ali Koç'un acilen kongre kararı alması gerektiğini ifade etti.

Kutlualp ve Saran Aday

Aziz Yıldırım'ın kurmaylarından İlhan Ekşioğlu, Ali Koç'u "Hem kendini hem Fenerbahçe'yi hem de milyonlarca taraftarı kurtar. En büyük hizmetin bu olacak" sözleriyle istifaya davet ederken yandaş olarak bilinen isimler de karşı safa geçti. Hakan Bilal Kutlualp, "Gecikmeden Fenerbahçe'nin önünü açın. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var" çıkışıyla olağanüstü genel kurul çağrısı yaparken, "Adaylık gerekiyorsa adayız" diyerek de Koç'un karşısına dikildi. Son kongrede adaylıktan Koç lehine çekilen Sadettin Saran da yeni seçimde aday olacağını duyurdu.

Yönetim Toplandı

Kayserispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'de yapılan yönetim kurulu toplantısında takımın durumu masaya yatırıldı, ancak herhangi bir yaptırım kararı alınmadı. Rutin toplantılardan biri gerçekleştirilirken yönetimin ilerleyen günlerde yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

Taraftar Ayaklandı

Fenerbahçe'nin uzatma bölümünde yediği golle Kayseri ile berabere kalmasının ardından sarı laciverti taraftarlar isyan bayrağını açtı. Uzun süre tribünleri terk etmeyerek yönetimi istifaya çağıran taraftarlar, tezahüratları bastırmak için stat hoparlöründen yüksek sesli müzik çalınmasına da büyük tepki gösterdi.

O Artık Bir Kaybeden

Dünyanın en iyi teknik adamları arasında gösterilen Mourinho, sarı lacivertlilerle girdiği bütün yarışları kaybetti. Portekizli F.Bahçe camiasında sıfırı tüketti.

Kazandığı Yarış Yok

Jose Mario dos Santos Mourinho Felix... "Özel Biri" olarak tanınan, kariyerinde 26 kupa kaldırmış, Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da dört defa yılın teknik direktörü seçilmiş Jose Mourinho... Fenerbahçe'nin başına geçtiğinde şampiyonluk hasretini dindirmesi beklenen, emrine 235,30 milyon avro değerinde kadro verilen Portekizli teknik adam... Yönetim ve sarı lacivertli camianın sınırsız desteğine rağmen, Fenerbahçe'yle girdiği bütün yarışları kaybetmeyi başardı!

Tüm Kulvarlarda Kayıp

Sezona Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Lille'e boyun eğerek başlayan Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde play-off biletini son sıradan kaptı ama tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Rangers'a elenmekten kurtulamadı. Türkiye Kupası'na, ligde diş geçiremediği Galatasaray'a yenilerek veda etti. Tek umudu olan Süper Lig'de de bitime altı hafta kala, evinde dokuz eksikli Kayseri ile berabere kalarak liderin 5 puan gerisine düştü. Kariyeri düşüşte olan Portekizli adeta sıfırı tüketti.

İstifayı Bilmiyor

Jose Mourinho, kariyeri boyunca sadece bir defa istifa etti. Teknik direktörlük kariyerine 37 yaşında Benfica'da geçici hoca olarak başlayan Portekizli sözleşme uzatma talebinde bulunup istifa resti çekti. Mourinho'nun resti kabul edildi. Mourinho, Chelsea'de iki defa olmak üzere Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'da görevden alındı.

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