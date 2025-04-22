Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Hangi bölgelerde yağış etkili olacak? Detaylar haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumu oldukça bulutlu geçecek. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülebilir. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. İşte 22 Nisan 2025 hava durumu tahminleri...
Marmara
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve sis oluşabilir.
- Edirne: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde, akşam saatlerinden sonra ise Muğla çevreleri ve Aydın'ın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Denizli: 29°C, Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- İzmir: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
- Muğla: 24°C, Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
- Adana: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 22°C, Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı
- Burdur: 25°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Ankara: 24°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Eskişehir: 25°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Konya: 27°C, Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde (Düzce hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
- Bolu: 25°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Karabük: 25°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Sinop: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde ve Giresun çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
- Amasya: 26°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Rize: 15°C, Parçalı bulutlu
- Samsun: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli esmesi (30-50 km/saat) bekleniyor.
- Erzurum: 19°C, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Kars: 19°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Malatya: 27°C, Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Adıyaman: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
- Diyarbakır: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
- Gaziantep: 29°C, Parçalı ve az bulutlu