Metrodaki arıza İstanbullulara zor anlar yaşattı
İstanbul metrosuna binenler bu sabah teknik bir arıza nedeniyle zor anlar yaşadı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 07:54, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 07:55
Yenikapı- Hacıosman metrosunda teknik bir nedenden ötürü seferler gecikmeli olarak yapıldı.
Geciken seferler istasyonlarda birikmelere neden olurken vagonlarda kalabalık yüzünden tartışmalar yaşandı. Teknik sorun nedeniyle metro ağır ilerlerken çalışanlar işlerine öğrenciler okullarına geç kaldı.
Metroda sık sık 'teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı' anonsları yapıldı.