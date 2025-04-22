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İBB'nin Tuzla Hali Projesi'nde 8 Milyarlık İhale Tartışması

İBB'nin Tuzla Sebze ve Meyve Hali Projesi için yapılan 8 milyar liralık ihale, AK Parti tarafından eleştirildi. Türkyılmaz, projenin geçmişini hatırlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 08:56, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 08:57
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İBB'nin Tuzla Hali Projesi'nde 8 Milyarlık İhale Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin 6 ay önce inşaat çalışmasının devam ettiğini açıkladığı Tuzla Sebze ve Meyve Hali Projesi için bir ay önce 8 milyar liralık ihaleye çıkıldığını belirtti. Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'nin, Tuzla Sebze ve Meyve Hali Projesi'nden bahsetti. Bu projenin AK Parti'li İBB yönetimi döneminde 2017'de ihalesinin yapıldığını, inşaatının da büyük ölçüde ilerlediğini aktaran Türkyılmaz, projenin, İstanbul'un gıda tedarik zincirini rahatlatacak önemli ve stratejik bir yatırım olduğuna işaret etti. Türkyılmaz, 2019'da CHP'li İBB yönetiminin iş başına gelmesinin ardından projenin bir kenara bırakıldığını savunarak, "6 yıl boyunca bitirilemedi. Ve sonra bir gün Sayın Ekrem İmamoğlu bir tweet attı. Altında da bir video. İzleyen sanır ki yepyeni bir proje başlatılmış. Oysa videoya dikkatli bakarsanız, AK Parti döneminde temeli atılmış ve büyük bir kısmı ilerlemiş bir inşaatın önünde çekilmiş bir görüntü olduğunu anlarsınız. Yani kendi yapmadıkları bir projeyi, yıllar sonra yeniden paketleyip, 'Biz yaptık' algısıyla sunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Projenin Yeniden İhaleye Çıkılması

Projeyle ilgili bilgiler veren Türkyılmaz, şöyle devam etti: "Ama asıl çarpıcı olan şu. Bu proje için bir ay önce yeniden bir ihale yapıldı. Evet, yanlış duymadınız. 6 ay önce 'İnşaatı devam ediyor' diye reklamı yapılan projeye, bir ay önce yeniden ihale yaptılar. Peki bedeli ne kadar biliyor musunuz? KDV dahil tam 8 milyar lira. Ve bu ihale, açık ihale yöntemiyle değil, 21/B maddesiyle yani pazarlık usulüyle yapıldı. Normalde ne zaman kullanılır bu yöntem? Deprem gibi, yangın gibi acil ve olağanüstü durumlarda. Sormazlar mı, madem bu kadar acildi, 6 yıldır neredeydiniz? Madem acil değil, neden acilmiş gibi bir yöntemle ihale yaptınız?"

İhale Bedeli ve Kamu Zararı

Bu 8 milyarlık ihale bedelinin, İstanbul'daki 24 ilçe belediyesinin yıllık bütçesinden çok daha büyük olduğunu dile getiren Türkyılmaz, şunları kaydetti: "Tek bir projeye, yıllardır sürüncemede bırakıldıktan sonra 8 milyar lira harcanıyor. Ve bu sadece bir gecikme değil, milyarlarca liralık bir kamu zararı. Yani neymiş? Bizim dönemimizde büyük ölçüde ilerlemiş bir projeyi 6 yılda tamamlayamayan, bitirmediği projeyi yıllar sonra kendi yapmış gibi pazarlayan, acele olmamasına rağmen acilmiş gibi pazarlık usulüyle ihale yapan ve bunu KDV dahil 8 milyar liraya mal eden bir yönetimle karşı karşıyayız."Adı, CHP belediyeciliği, tarifi hizmet değil ihmal, yöntemi şeffaflık değil algı, sonucu gecikme, israf ve kamu zararı. Türkyılmaz, açıklamasında İstanbul'un gerçekten hizmetle mi yoksa kent suçu işleyen bir algı aklıyla mı yönetildiğini sordu.

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