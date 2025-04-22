Edirne ve Kırklareli'nde 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan operasyonlarda toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 09:09, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 09:10
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 29 **düzensiz göçmen** yakalandı. Edirne'de güvenlik güçlerinin **düzensiz göçle mücadele** çalışmaları sürüyor.
Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 23 **düzensiz göçmeni** yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyü yakınlarında 6 **düzensiz göçmeni** yakaladı. **Düzensiz göçmenler**, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.