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Sözleşmeli Alımlarda Kayırmacılık Sona Erdi!

Cumhurbaşkanlığı, bazı devlet üniversitelerinin sözleşmeli personel alımlarında sertifikalar aracılığıyla yaptığı kayırmacılığa sonunda dur dedi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 11:00, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 09:41
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Sözleşmeli Alımlarda Kayırmacılık Sona Erdi!

Bizi takip edenler bilir ki; uzunca bir süredir bazı devlet yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında uyduruk sertifikalarla başarılı insanların önünün kesildiğini, düşük puanlı adayların atamasının sağlandığını ve bu duruma Cumhurbaşkanlığınca müdahil olunması gerektiği hususunu defaatle gündeme taşımıştık.

Bu konuda yıllardan beri yaptığımız bazı haberlere aşağıdaki bağlantı adresinden erişebilirsiniz.

"Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir" sözünden hareketle haksızlığa karşı durmayıp bu konuda çoğu aleni yapılan kayırmacılığın elbet biteceğine olan inancımızı hiç yitirmemiştik.

Son günlerde üniversiteler tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilanları incelediğimizde; Cumhurbaşkanlığının ikazı sonrası sözleşmeli personel ilan şartlarının oldukça genel ve kapsayıcı olduğunu mutlulukla görmekteyiz.

İyinin hep daha iyisinin olduğu bir dönemde, KPSS puan başarısı dışında hiçbir koşulun etki etmediği, 24 saatte parayla alınan sertifikaların kimsenin önünü kesemediği bu yeni düzenin daim olmasını temenni ediyoruz.

Tasarruf tedbirlerinden dolayı, sınırlı sayıdaki memur kadrosunun hakkın teslimi açısından başarılı genç mezunlarımıza nasip olmasına vesile olan tüm yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.


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