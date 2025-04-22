Trabzon'da hava ulaşımına sis engel oldu
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 09:32, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 09:32
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.
Trabzon Havalimanı'ndan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi, bazıları da ertelendi.
Uçak seferlerinin, hava şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.