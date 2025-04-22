Çevre Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da Eğlenceli Etkinlikler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kutlama programları düzenleyecek. 23 Nisan günü 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerde Sıfır Atık'la ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğlenecek.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan Şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan Şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" denildi.

İllerdeki etkinlik adresleri

Adıyaman: Eğriçay Parkı

Hatay/İskenderun: Millet Parkı

Kahramanmaraş: Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak

Malatya: İnönü Caddesi



