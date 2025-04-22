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Erdoğan, Ankara'da Üç Önemli Uluslararası Liderle Buluşuyor

Türkiye'nin dış politikasında kilit bir isim olan Erdoğan, bugün Avrupa Konseyi, Avustralya ve Pakistan liderleriyle Ankara'da bir araya gelecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 10:54, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 10:56
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Erdoğan, Ankara'da Üç Önemli Uluslararası Liderle Buluşuyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun diplomasisine devam ederken Ankara uluslararası camianın birçok farklı aktörünün ziyaretlerine ev sahipliği yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün sırasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le Ankara'da görüşmeler gerçekleştirecektir" dedi.

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