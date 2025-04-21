4. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali, Geleneksel Gölge Oyunu ile Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği tarafından organize edilen festival, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında sahnelenen "Karagöz ve Hacivat" gösterisi izleyenlerden tam not aldı.

"Geleneksel Sanatlar Bizim Değerimiz"

Açılışta konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Karagöz ve kukla sanatının kültürel değer taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bizler geleneksel sanatlarımıza sahip çıkmakla yükümlüyüz. Kukla ve Karagöz bizler için çok önemli, eğer yurt dışında olsa şu anda dünyaya tanıtılmıştı. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz ama biraz geç kalmışız. Şimdi biraz daha hız alıp, biraz daha hızlı koşmamız gerekiyor."

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise gelenek ve görenekleri yaşatmak için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

"Bir Hayalle Başladık, 4 Yaşına Geldik"

Festivalin ev sahibi olan derneğin başkanı Şafak Poyrazoğlu, 2022'de bir hayalle başlattıkları bu kültür yolculuğunun artık dördüncü yılına ulaştığını ve katılımcılarla birlikte büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Proje Koordinatörü Sanem Arıkan da amaçlarının sanata hizmet etmek ve gölge oyunu ustası Hadi Poyrazoğlu'nun adını yaşatmak olduğunu dile getirdi.

Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Festival kapsamında, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ezel Akay ile halk bilimci ve yazar Nail Tana "Hadi Poyrazoğlu Onur Ödülü" takdim edildi.

Karagöz ve Hacivat oyunu ile başlayan etkinlikler, festival süresince çeşitli gösteriler ve atölye çalışmaları ile devam edecek.