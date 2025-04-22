Eşine Mesaj Atan Akrabasını Sokakta Vurdu

En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri
En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Açıklamaları
Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Açıklamaları
Devlet Bahçeli'den Erken Seçim Yanıtı
Devlet Bahçeli'den Erken Seçim Yanıtı
İstanbul'da 'kuraklık' alarmı: Son 39 yılın en düşük yağışı
İstanbul'da 'kuraklık' alarmı: Son 39 yılın en düşük yağışı
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
İkinci El Araçlarda Fiyat Köpüğüne Karşı Yeni Sistem
İkinci El Araçlarda Fiyat Köpüğüne Karşı Yeni Sistem
Tüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu
Tüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu
MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek
MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek
Altın seriye bağladı: Rekor üstüne rekor kırıyor
Altın seriye bağladı: Rekor üstüne rekor kırıyor
Motorine 23 Nisan'da Zam Gelecek
Motorine 23 Nisan'da Zam Gelecek
Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek
Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda
Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda
Trafik İhlalleri İçin Caydırıcı Yeni Düzenleme Geliyor
Trafik İhlalleri İçin Caydırıcı Yeni Düzenleme Geliyor
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşine Mesaj Atan Akrabasını Sokakta Vurdu

Kırıkkale'de yaşanan olayda, bir kişi eşine mesaj atan akrabasını tartışma sonrası tabancayla yaraladı. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 14:55, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 14:56
Yazdır
Eşine Mesaj Atan Akrabasını Sokakta Vurdu

Kent merkezinde bir kişi, eşinin telefonuna mesaj atan akrabasını sokak ortasında tabancayla yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de Yaşanan Olay

Kırıkkale'de Yeni Mahalle 241. Sokak'ta 25 yaşındaki E.Y. isimli şahıs, eşinin telefonuna mesaj atan H.M.E. ile sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Arkadaşlarıyla Birlikte Darbettikleri İddia Edildi

  • E.Y., yanında bulunan arkadaşları H.D., Ş.D., T.Y. ve M.S.G. ile birlikte H.M.E.'yi darbettiler.
  • Tartışma sırasında E.Y., akrabası olan H.M.E.'yi tabancayla ateş ederek omzundan yaraladı.
  • 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • Yaralanan H.M.E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu İyi

Hayati tehlikesi bulunmayan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Olayla ilgili 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber