Eşine Mesaj Atan Akrabasını Sokakta Vurdu

Kent merkezinde bir kişi, eşinin telefonuna mesaj atan akrabasını sokak ortasında tabancayla yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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