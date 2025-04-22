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En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri

Çalışma Bakanı Işıkhan, en fazla eleman ihtiyacının imalat sektöründe olduğunu açıkladı. Garsonluk ve kaynakçılık eleman temininde zorluk yaşanan meslekler.

Haber Giriş : 22 Nisan 2025 15:17, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 15:19
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En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri

İŞKUR, en fazla aranan meslekleri, sektörleri ve geleceğin mesleklerini açıkladı. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"na göre, eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler arasında ilk sırada garsonluk, dikiş makineciliği ve kaynakçılık bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

En Fazla Eleman İhtiyacı İmalat Sektöründe

İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildiren Işıkhan, araştırma kapsamında 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşme sağladıklarını, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe olduğunu aktardı. Işıkhan, 20 ve üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş tespit ettiklerini kaydetti.

En Çok Açık İşin Tespit Edildiği Meslekler:

  • Garsonluk
  • Dikiş makineciliği
  • Satış danışmanlığı
  • Temizlik görevliliği
  • Gazaltı kaynakçılığı
  • Kasiyerlik
  • Paketleme ve konfeksiyon işçilikleri
  • Yük ve yolcu taşımacılık şoförlükleri

Bulmakta En Fazla Güçlük Çekilen Meslekler:

  • Garsonluk
  • Dikiş makineciliği
  • Kaynakçılık
  • Temizlik görevliliği
  • Sıvacılık
  • Satış danışmanlığı
  • Yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü
  • Gazaltı kaynakçılığı

Araştırmada Geleceğin Meslekleri de Yer Aldı:

  • Yazılım ve inşaat mühendislikleri
  • Yapay zeka
  • E-ticaret ve bilişim uzmanlıkları
  • Yapay zeka geliştiriciliği
  • Dil ve konuşma terapistliği
  • CNC operatörlüğü

Açık iş haritasına https://acikisharita.iskur.gov.tr/ adresinde ulaşarak bulunduğun ildeki iş olanaklarına erişebilirsiniz.

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