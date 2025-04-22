Mart Ayında Kartlı Ödemeler %48 Arttı

Van'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Van'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
TBMM'de 3 Kritik Seçim İçin Takvim Belli Oldu
TBMM'de 3 Kritik Seçim İçin Takvim Belli Oldu
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 4 Milyon 289 Bin TL
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 4 Milyon 289 Bin TL
Yargıtay'dan Emsal Karar: Bu Söz Eşe Hakarettir
Yargıtay'dan Emsal Karar: Bu Söz Eşe Hakarettir
HSK Üye Seçimi İçin TBMM'de Süreç Başladı
HSK Üye Seçimi İçin TBMM'de Süreç Başladı
'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' başlıklı habere yalanlama
'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' başlıklı habere yalanlama
Bakan Göktaş: Teknolojiyi Çocuklar İçin Güvenli Hale Getirmeliyiz
Bakan Göktaş: Teknolojiyi Çocuklar İçin Güvenli Hale Getirmeliyiz
En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri
En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri
Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Açıklamaları
Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Açıklamaları
Devlet Bahçeli'den Erken Seçim Yanıtı
Devlet Bahçeli'den Erken Seçim Yanıtı
İstanbul'da 'kuraklık' alarmı: Son 39 yılın en düşük yağışı
İstanbul'da 'kuraklık' alarmı: Son 39 yılın en düşük yağışı
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
İkinci El Araçlarda Fiyat Köpüğüne Karşı Yeni Sistem
İkinci El Araçlarda Fiyat Köpüğüne Karşı Yeni Sistem
Tüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu
Tüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu
MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek
MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek
Motorine 23 Nisan'da Zam Gelecek
Motorine 23 Nisan'da Zam Gelecek
Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek
Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda
Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda
Trafik İhlalleri İçin Caydırıcı Yeni Düzenleme Geliyor
Trafik İhlalleri İçin Caydırıcı Yeni Düzenleme Geliyor
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Mart Ayında Kartlı Ödemeler %48 Arttı

Mart ayında kredi ve banka kartlarıyla yapılan harcamalar %48 artarak 1,75 trilyon TL'ye ulaştı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 15:23, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 15:21
Yazdır
Mart Ayında Kartlı Ödemeler %48 Arttı

Mart ayında kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan harcama, yüzde 48 artışla 1,75 trilyon TL'ye ulaştı. Her 5 ödemeden 4'ü temassız yapılırken, kart sayısı 443 milyonu aştı.

Mart Ayı Kart İstatistikleri

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mart ayı istatistiklerini açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 1 trilyon 753 milyar TL oldu. Kartlı ödemeler şubat ayında 1 trilyon 522,8 milyar lira olmuştu.

Kartlı Ödemelerin Dağılımı

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 478 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 238,2 milyar TL'sinde banka kartları, 36,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 49, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 42 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 68 oldu.

Temassız Ödemeler ve Kart Sayıları

Aynı ayda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 büyüme ile 518,5 milyar TL oldu. Mart ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 132,3 milyon, banka kartı sayısı 198,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 112,7 milyon adet oldu. 2024 yılının mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21'lik artış yaşandı.Toplam kart sayısı ise 443,1 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber