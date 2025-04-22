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Tekirdağlı robot ABD'de dünya robotlarına meydan okuyacak

Tekirdağ'da lise öğrencilerinden oluşan TFL Robotics takımı, ABD'de düzenlenecek olan VEX Robotics Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 15:41, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 15:42
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Tekirdağlı robot ABD'de dünya robotlarına meydan okuyacak

Tekirdağ Süleymanpaşa'da eğitim veren Ebru Nayim Fen Lisesi öğrencileri, robotik alanındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. VEX Robotics Türkiye Finalleri'nde yarışan ve Mükemmellik (Excellence) ödülünü kazanarak dünya finaline katılmaya hak kazanan TFL Robotics ekibi, hazırladıkları robotla Tekirdağ'ı ve Türkiye'yi ABD'de temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Finalleri'nde yüzlerce takım arasından sıyrılarak başarıya ulaşan ekip, ABD'nin Dallas kentinde 6-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek dünya şampiyonasında mücadele edecek. Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın en büyük robotik yarışması" olarak giren organizasyonda, TFL Robotics takımının geliştirdiği robot; hızlı manevra kabiliyeti, hedefe yönelik atış mekanizması ve otonom görevlerdeki başarısıyla dikkat çekiyor.

Yarışmaya katılacak takım üyeleri yaptıkları açıklamada, aylardır bu yarışmaya hazırlandıklarını ve büyük emek verdiklerini dile getirerek, dünya genelinden gelen yüzlerce takıma karşı Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti. Okul yönetimi ve öğretmenler de öğrencilerin elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını, bu tür projelerin bilime ve teknolojiye yönelen gençlerin yetişmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Robotik takımından Eymen Irmak yaptığı açıklamada, "Önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda güzel bir başarı ile başladık aslında. Son olarak finallerde aldığımız mükemmellik ödülü ile kazandığımız diğer başarıları taçlandırarak Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve okulumuzu temsil etme hakkına sahip olduk. Takımımla gurur duyuyorum bu yüzden, güzel bir iş başardık aslında her şey daha yeni başlıyor. Bu sene beklentilerimiz büyük. Türkiye'deki yarışmalarda da güzel başarılar elde ettik. Çalışmalarımızda gayet iyi devam ediyor. Bu sene ümitliyiz açıkçası. Aslında bizim için dil olarak da iyi bir tecrübe olmuştu. Türkiye'deki yarışma ortamından orası çok daha farklı, çok daha ciddi oluyor, çok daha zorlayıcı oluyor. Bu yüzden orada aslında orada rekabet etme fırsatı bulduk ve dilimizi de geliştirdik" diye konuştu.

Ecrin Beyza Bağcı ise açıklamasında, "Robotumuzun çalışma mekanizmasında totalde 5 mekanizmadan oluşuyor. Sürüş şasi mekanizmamız var, bu robotun manevra almasını sağlıyor. Alt alma mekanizmamız bu seneki temada olan halkaları robotun içerisine almasını sağlıyor. Daha sonra da çubuklara takmasını sağlıyor. Bir atış mekanizmamız var, saha kenarındaki yüksek çubuklara atmak için kullandığımız. Bir kolumuz var, kolu açtığımızda halkaların süpürülmesini sağlıyor. Amerika'ya gitmek ve ülkemizi temsil edeceğimiz için çok mutluyum. Ben daha önce gitmedim, yeni bir deneyim olduğu için açıkçası çok mutluyum" dedi.

Öğrencilerin robot üzerindeki son testlerini yaptığı anlar görüntülenirken, robotun otonom modda engelleri taşıması ve hedeflere başarıyla ulaşması göz doldurdu.

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